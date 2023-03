La lettera di 8 primi ministri ai Big Tech contro la disinformazione generata dalla AI

(Di venerdì 31 marzo 2023) “Care Bigvi scrivo”. Dorin Recean (Moldavia), Petr Fiala (Repubblica Ceca), Eduard Heger (Slovacchia), Kaja Kallas (Estonia), Krišj?nis Kari?š (Lettonia), Mateusz Morawiecki (Polonia), Ingrida Šimonyt? (Lituania) e Denys Shmyhal (Ucraina). Questi sono gli otto nomi deiche hanno firmato e pubblicato unaaperta indirizzata ai CEO delle grandi aziende tecnologiche. Si parla di(soprattutto relativa alla guerra della RussiaKyiv) attraverso le piattaforme online e di come ci sia la necessità non solamente di un’azione più aggressiva e di una moderazione ancor più efficace, ma anche di un intervento per evitare che social network e motori di ricerca veicolino informazioni sbagliate (e false) utilizzando i deepfake generati ...

La lettera si apre con un invito all’intervento da parte delle aziende che, secondo gli otto primi ministri, dovrebbero agire in modo più concreto nella lotta contro le fake news. In an open letter by ...Perché, quantomeno, indica una presa di coscienza. Il primo punto essenziale che si evidenzia nella lettera è la richiesta di uno stop all’evoluzione di un progetto come ChatGPT che è arrivato alla ...