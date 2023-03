LIVE Sinner-Ruusuvuori, ATP Miami 2023 in DIRETTA: inizia la partita, in palio la semifinale (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Jannik Sinner è invece 5° nella classifica ATP Race, ovvero quella che tiene conto solo dei punti incassati nel 2023 e che qualificherà i migliori 8 per le Finals di Torino a novembre. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA VIRTUALE. 20.48 Jannik Sinner invece è virtualmente n.10 del mondo. A seconda dei casi, potrebbe concludere la settimana 11°, 10°, 9° o addirittura 6°. CLICCA QUI PER TUTTE LE COMBINAZIONI. 20.47 Emil Ruusuvuori è il n.54 del mondo. Tuttavia, grazie ai quarti di finale raggiunti in questo torneo, si è già issato tra i top40 ed è virtualmente n.37 del ranking. 20.46 Curioso dunque notare come Sinner e Ruusuvuori si affrontino nel Masters1000 di Miami per il terzo anno di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 Jannikè invece 5° nella classifica ATP Race, ovvero quella che tiene conto solo dei punti incassati nele che qualificherà i migliori 8 per le Finals di Torino a novembre. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA VIRTUALE. 20.48 Jannikinvece è virtualmente n.10 del mondo. A seconda dei casi, potrebbe concludere la settimana 11°, 10°, 9° o addirittura 6°. CLICCA QUI PER TUTTE LE COMBINAZIONI. 20.47 Emilè il n.54 del mondo. Tuttavia, grazie ai quarti di finale raggiunti in questo torneo, si è già issato tra i top40 ed è virtualmente n.37 del ranking. 20.46 Curioso dunque notare comesi affrontino nel Masters1000 diper il terzo anno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sinner-Ruusuvuori all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita: Dopo la convincente vittoria con Ruble… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 8. In campo Jannik Sinner alla caccia delle semifina… - infoitsport : Sinner-Ruusuvuori, in palio la semifinale: a che ora giocano, precedenti e dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Sinner-Rublev 6-2 6-4, ATP Miami 2023 in DIRETTA - paolomj : The chosen one sta arrivando #sinner. Partita semplicemente perfetta contro #Rublev che, nel live ranking, è numero… -