Inter, per Dzeko lavoro ancora a parte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dzeko ancora allenamento a parte Sarà un’Inter decimata dagli infortuni quella che sabato riceverà la Fiorentina nella ventottesima giornata della Serie A. Tra i giocatori in dubbio per la partita contro i viola c’è anche Edin Dzeko. L’attaccante bosniasco è reduce da un problema alla schiena accusato in Nazionale. Nella giornata odierna, come riferisce Sky Sport, in numero 9 ha lavorato anche a parte per poi unirsi al gruppo solamente nell’ultima parte di allenamento. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)allenamento aSarà un’decimata dagli infortuni quella che sabato riceverà la Fiorentina nella ventottesima giornata della Serie A. Tra i giocatori in dubbio per la partita contro i viola c’è anche Edin. L’attaccante bosniasco è reduce da un problema alla schiena accusato in Nazionale. Nella giornata odierna, come riferisce Sky Sport, in numero 9 ha lavorato anche aper poi unirsi al gruppo solamente nell’ultimadi allenamento. L'articolo proviene damagazine.

