Sinner domina Rublev e vola ai quarti di finale a Miami (Di martedì 28 marzo 2023) L'azzurro supera agevolmente (6-2 6-4) il tennista russo, numero 7 del mondo. Ai quarti attende il vincente tra Van De Zandschulp e Ruusuvuori Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 marzo 2023) L'azzurro supera agevolmente (6-2 6-4) il tennista russo, numero 7 del mondo. Aiattende il vincente tra Van De Zandschulp e Ruusuvuori

