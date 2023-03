Sicurezza Roma | De Santis LcR | “Prima di chiedere aiuto a Piantedosi | il Campidoglio faccia partire concorso agenti Polizia Locale”

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 marzo 2023) “Apprendiamo che il sindaco Gualtieri avrebbe invocato il supporto del ministroper l’assunzione di nuovidi. Una richiesta un po’ anomala dal momento che, sin dall’insediamento in, questa Amministrazione ha relegato ad argomento di second’ordine – se non di terzo – il rafforzamento del Corpo. Lo stesso Sindaco, infatti, ha dapannullato ildiprevisto per il 2022 per poi annunciare di recente una procedura di reclutamento di 800 nuove unità di cui, ad oggi, non vi è ancora traccia alcuna.disupporto all’esterno si farebbe bene a svolgere al meglio i propri ‘compiti a casa’ e a faril ...