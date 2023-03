Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 28 marzo 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 28 marzo 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 25, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 52 (75) 73 (72) 17 (63) 65 (62) 75 (61) Cagliari: 17 (99) 70 (72) 22 (52) 15 (52) 29 (46) Firenze: 77 (50) 86 (49) 69 (44) 72 (44) 81 (42) Genova: 60 (86) 51 (55) 40 (55) 85 (55) 25 (55) Milano: 6 (86) 39 (73) 34 (71) 63 (68) 76 (66) Napoli: 44 (55) 27 (52) 29 (43) 5 (40) 40 (40) Palermo: 45 (113) 74 (94) 9 (64) 60 (61) 90 (57) Roma: 23 (152) 69 (89) 68 (79) 31 (51) 83 (48) Torino: 3 (83) 80 (75) 16 ...

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l'estrazione precedente di sabato 25 marzo 2023, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel giorno della caduta del Jackpot centrato il 25 marzo tramite una giocata online su Sisal.it, un giocatore ha vinto 73,8 milioni di euro, è stato realizzato anche un punto 5 stella da 442.21. Per la prima volta nella storia, l'intero jackpot del SuperEnalotto (il 6) è stato realizzato con una giocata online.