“Presto saremo in 4”: l’emozionante post di Martina Luchena (Di lunedì 27 marzo 2023) Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, trampolino di lancio per il suo successo da influencer, annuncia la prima gravidanza con un post su Instagram mentre stringe tra le mani un’ecografia. La foto con cui ha deciso di rivelare l’attesa del primo figlio, la ritrae sorridente e radiosa, mentre il compagno, l’imprenditore Maurizio Bonori, e il piccolo Santiago, primogenito del fidanzato avuto da una precedente relazione, le accarezzano amorevolmente la pancia. La gioia che trapela dalle loro espressioni affianca dolcemente la dedica che accompagna il post: Piango dall’emozione di dirvi che Presto saremo in 4. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 marzo 2023), ex corteggiatrice di Uomini e Donne, trampolino di lancio per il suo successo da influencer, annuncia la prima gravidanza con unsu Instagram mentre stringe tra le mani un’ecografia. La foto con cui ha deciso di rivelare l’attesa del primo figlio, la ritrae sorridente e radiosa, mentre il compagno, l’imprenditore Maurizio Bonori, e il piccolo Santiago, primogenito del fidanzato avuto da una precedente relazione, le accarezzano amorevolmente la pancia. La gioia che trapela dalle loro espressioni affianca dolcemente la dedica che accompagna il: Piango dall’emozione di dirvi chein 4. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzaAngelo1 : RT @LBasemi: ?? INTANTO IN FRANCIA... 'Tutti in strada, o ben presto saremo tutti poveri e schiavi' - giuppyglobo : RT @___Anna22: ?? INTANTO IN FRANCIA... 'Tutti in strada, o ben presto saremo tutti poveri e schiavi' La Dignità ?????? - DeodatoRibeira : RT @LBasemi: ?? INTANTO IN FRANCIA... 'Tutti in strada, o ben presto saremo tutti poveri e schiavi' - Net2Ayurveda : RT @LBasemi: ?? INTANTO IN FRANCIA... 'Tutti in strada, o ben presto saremo tutti poveri e schiavi' - DossierTibet : RT @LBasemi: ?? INTANTO IN FRANCIA... 'Tutti in strada, o ben presto saremo tutti poveri e schiavi' -