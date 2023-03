Israele, Netanyahu congela la riforma della giustizia: revocato lo sciopero generale. Le opposizioni: «Aperti al dialogo» – I video (Di lunedì 27 marzo 2023) Le imponenti manifestazioni di piazza e le tensioni degli ultimi giorni hanno infine convinto il primo ministro Benjamin Netanyahu a congelare la contestata riforma della giustizia. Il premier, nell’annuncio ufficiale arrivato in serata, ha anticipato che ci riproverà in estate: «Giungeremo a un accordo, ma abbiamo bisogno di tempo». E stando a quanto riferisce The Jerusalem Post, Ben-Gvir – che alle prime indiscrezioni sul rinvio della riforma aveva minacciato di far cadere il governo – avrebbe ottenuto una contropartita pesante sul fronte della gestione della sicurezza: la formazione di una Guardia Nazionale che risponderebbe direttamente a lui. Ma intanto la mossa del premier sembra aver disteso gli animi. Sia Benny Gantz, leader ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Le imponenti manifestazioni di piazza e le tensioni degli ultimi giorni hanno infine convinto il primo ministro Benjaminre la contestata. Il premier, nell’annuncio ufficiale arrivato in serata, ha anticipato che ci riproverà in estate: «Giungeremo a un accordo, ma abbiamo bisogno di tempo». E stando a quanto riferisce The Jerusalem Post, Ben-Gvir – che alle prime indiscrezioni sul rinvioaveva minacciato di far cadere il governo – avrebbe ottenuto una contropartita pesante sul frontegestionesicurezza: la formazione di una Guardia Nazionale che risponderebbe direttamente a lui. Ma intanto la mossa del premier sembra aver disteso gli animi. Sia Benny Gantz, leader ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Le immagini che arrivano da Israele sono impressionanti. Un fiume di persone in strada a Tel Aviv per protestare co… - MarcoFattorini : Ospedali in sciopero, lezioni sospese all’università, strade bloccate. Centinaia di migliaia di persone in piazza,… - Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - EsterP8 : RT @raffaelebarki: Israele è terra di civiltà, fratellanza, solidarietà, di profondo rispetto per religioni e laicità. Terra di libertà e g… - OttaviDeborah : RT @LaNotiziaTweet: Proteste in Israele. Voli bloccati e migliaia di manifestanti assediano la Knesset. Ben Gvir disposto a rinviare la rif… -