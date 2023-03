È morto Gianni Minà

(Di lunedì 27 marzo 2023) Si è spento all’età di 84 anni,, cronista, scrittore e conduttore televisivo. E’dopo una breve malattia cardiaca presso la clinica Villa del Rosario, a Roma, circondato dall’affetto dei suoi cari e dei suoi amici. Èoggi a Roma il giornalista e conduttore televisivo. Aveva 84 anni. Si è spento dopo una breve malattia cardiacaera nato a Torino il 17 maggio 1938, ma era un cittadino del mondo. Ha collaborato con quotidiani e settimanali italiani e stranieri, ha realizzato centinaia di reportage per la Rai, ha ideato e presentato programmi televisivi, girato film documentari su Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, Rigoberta Menchù, Silvia Baraldini, il subcomandante Marcos, Diego Armando Maradona. E’ stato editore e direttore ...

"Minà voi già lo sapete che cosa voglio dire: io lo invidio. Lo invidio per la sua agendina telefonica". Cominciava così l'esilarante gag televisiva di Massimo Troisi invitato da Minà ad Alta

