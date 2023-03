Cospito, l'anarchico è libero di lasciarsi morire senza minacciare lo Stato (Di lunedì 27 marzo 2023) A 15 giorni dal ricovero nel reparto di massima sicurezza del San Paolo di Milano, Alfredo Cospito detta le sue condizioni. Ebbene sì, l'anarchico che da oltre 100 giorni sta facendo lo sciopero della fame e rifiuta qualsiasi cura, ha chiesto di essere rilasciato ai domiciliari, nell'abitazione della sorella a Pescara. Il differimento della pena per motivi di salute è però Stato rifiutato dalla procura generale di Milano, che tramite Francesca Nanni dichiara: «Abbiamo dato parere negativo al differimento della pena per motivi di salute per un motivo semplicissimo, senza stare a discutere della pericolosità del condannato o della gravità delle sue condizioni di salute o della legittimità del 41 bis. La giurisprudenza di Cassazione dice che non si può concedere la sospensione se la patologia è autodeterminata, come è ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) A 15 giorni dal ricovero nel reparto di massima sicurezza del San Paolo di Milano, Alfredodetta le sue condizioni. Ebbene sì, l'che da oltre 100 giorni sta facendo lo sciopero della fame e rifiuta qualsiasi cura, ha chiesto di essere rilasciato ai domiciliari, nell'abitazione della sorella a Pescara. Il differimento della pena per motivi di salute è peròrifiutato dalla procura generale di Milano, che tramite Francesca Nanni dichiara: «Abbiamo dato parere negativo al differimento della pena per motivi di salute per un motivo semplicissimo,stare a discutere della pericolosità del condannato o della gravità delle sue condizioni di salute o della legittimità del 41 bis. La giurisprudenza di Cassazione dice che non si può concedere la sospensione se la patologia è autodeterminata, come è ...

