Volta a Catalunya | la classifica finale | a Roglic il duello contro Evenepoel

(Di domenica 26 marzo 2023) Si è conclusa anche questa edizione dellacon la solita bellissima tappa al Montjuic in quel di Barcellona. Alla fine la corsa catalana se l’è aggiudicata colui che era stato il più accreditato per il successo alla vigilia, ovvero quel Primozche fra Tirreno e, appunto, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Filippo Ganna, buona la prima stagionale sul pavé del nord Classiche del Nord, comincia l’avvicinamento a Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix

Primoz Roglic ha vinto la. Nell'ultima tappa, 136 km con partenza e arrivo a Barcellona con il tradizionale circuito del Montjuic (quello dove Gimondi vinse il Mondiale nel 1973), il successo è andato a Remco ...La sesta tappa dellasi è conclusa con la vittoria di Kaden Groves, ma Remco Evenepoel lascia trasparire dalle sue parole l'amarezza di non aver messo a segno l'azione nata in salita: "Avevamo ...Nonostante un problema meccanico a 3,7 km dal traguardo, alla fine è Groves a vincere la sesta tappa della2023. Cade Bernal, miglior italiano Ciccone che chiude 14esimo. In classifica generale cambia poco: Roglic in testa con un vantaggio di 10" da Evenepoel quando manca solo la tappa ...

Volta a Catalunya - Evenepoel: "Non sono arrabbiato con Roglic, magari attacchiamo insieme a Barcellona" Eurosport IT

Spettacolo anche nell’ultima giornata tra i due favoriti del Giro d’Italia: l’iridato belga tenta di staccare lo sloveno, poi lo batte allo sprint ma non lo scavalca in classifica ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Settima Tappa della Volta a Catalunya 2023. Questa settimana di corsa in Catalogna si ...