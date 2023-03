Tivoli | incidente mortale su via Tiburto | morto un 61enne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ??? #Autostrade #incidente #traffico - A24 Roma-Teramo ??????Code tra Tivoli e Allacciamento A1 Milano Napoli ?? Roma #Luceverde #Lazio -

Un altro corpo a. La dinamica dell'. La vittima era un uomo straniero di 48 anni , dipendente di un'azienda locale. Il luogo dell', in provincia di Perugia Il corpo senza ...Trovato cadavere in una cava vicino a: è giallo Li investigatori non escludono nessuna pista: dal malore all', ogni ipotesi è ora in campo. I carabinieri stanno raccogliendo le ......sono i carabinieri di, che hanno fatto intervenire la scientifica per i rilievi. Al momento non si esclude nessuna pista: è possibile che si sia trattato di un malore così come di un,...

TIVOLI - Incidente mortale in via Tiburto, la vittima un 61enne Tiburno.tv

Gli automobilisti sulla carreggiata hanno chiamato i soccorsi, segnalando l’incidente a Tivoli, ma all’arrivo degli operatori sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, per l’uomo non c’era nulla da ...Incidente mortale oggi pomeriggio a Tivoli, in via Tiburto all’altezza del liceo scientifico. La vittima un 61enne di Tivoli. Era alla guida della sua auto, una Fiat Punto, quando all’improvviso ha ...