Rastelli | «Campo pesante e pesante | bravi a recuperare due gol»

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «Dobbiamo esserea valutare la partita a 360 gradi. Ilera difficilissimo. Era difficile gestire il pallone». Così Massimo, tecnico dell’Avellino dopo il pareggio per 2-2 contro il Taranto. «Stavamo facendo la partita poi, come spesso ci succede, abbiamo preso gol su dei disimpegni – afferma – Siamo statia recuperarla. Vorrei fare solo i complimenti ai ragazzi». «Da Cerignola in poi la squadra ha perso un po’ di fiducia – continua– Sono ottimista ma anche molto realista. Conosco i pregi e i difetti di questo gruppo. Dopo la sconfitta di domenica credo che dobbiamo esserea prendere gli aspetti positivi». L'articolo proviene da Anteprima24.it.