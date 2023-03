Permesso premio di 12 ore per il boss della Stidda Giuseppe Grassonelli: era in cella da oltre 30 anni, la metà dei quali al 41bis (Di sabato 25 marzo 2023) Trent’anni passati in carcere, la metà dei quali trascorsi al 41bis, fino al Permesso premio. Dodici ore in cui è potuto uscire dall’istituto penitenziario di Opera, alle porte di Milano, perché secondo i giudici ha dato dimostrazione concreta di ravvedimento rispetto al suo passato criminale, sebbene non abbia mai fornito informazioni utili alle indagini né abbia collaborato fattivamente con la giustizia. Per il tribunale di Sorveglianza di Milano, Giuseppe Grassonelli, 58 anni, capo della Stidda di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, meritava quelle 12 ore fuori dal carcere “in un’ottica di risocializzazione”. Attualmente sottoposto al regime di Alta sicurezza, il boss ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Trent’passati in carcere, ladeitrascorsi al, fino al. Dodici ore in cui è potuto uscire dall’istituto penitenziario di Opera, alle porte di Milano, perché secondo i giudici ha dato dimostrazione concreta di ravvedimento rispetto al suo passato criminale, sebbene non abbia mai fornito informazioni utili alle indagini né abbia collaborato fattivamente con la giustizia. Per il tribunale di Sorveglianza di Milano,, 58, capodi Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, meritava quelle 12 ore fuori dal carcere “in un’ottica di risocializzazione”. Attualmente sottoposto al regime di Alta sicurezza, ilha ...

