‘Ndrangheta stragista, ergastolo anche in Appello per i boss Graviano e Filippone. ‘Nel 94 fecero uccidere due carabinieri in Calabria’ (Di sabato 25 marzo 2023) Adesso manca solo la Cassazione per dare giustizia, dopo quasi 30 anni, ad Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, i due carabinieri uccisi il 18 gennaio 1994 sull’autostrada all’altezza dello svincolo di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Dopo oltre 7 ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise d’Appello presieduta da Bruno Muscolo (a latere il giudice Giuliana Campagna), ha confermato la sentenza di primo grado del processo ‘Ndrangheta stragista e ha condannato all’ergastolo il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, ritenuto espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Carcere a vita: così come aveva fatto la Corte d’Assise nel luglio 2020, anche i giudici di piazza Castello hanno sposato l’impianto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Adesso manca solo la Cassazione per dare giustizia, dopo quasi 30 anni, ad Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, i dueuccisi il 18 gennaio 1994 sull’autostrada all’altezza dello svincolo di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Dopo oltre 7 ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise d’presieduta da Bruno Muscolo (a latere il giudice Giuliana Campagna), ha confermato la sentenza di primo grado del processoe ha condannato all’ildi Brancaccio Giuseppee Rocco Santo, ritenuto espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Carcere a vita: così come aveva fatto la Corte d’Assise nel luglio 2020,i giudici di piazza Castello hanno sposato l’impianto ...

