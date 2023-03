MotoGP, Maverick Vinales: “Mi sono divertito, ho perso un po’ di tempo nelle fasi convulse della Sprint Race” (Di sabato 25 marzo 2023) Ha concluso in quinta posizione lo spagnolo Maverick Vinales la prima Sprint Race della storia della MotoGP. Sul circuito di Portimao (Portogallo), sede del primo round del Mondiale 2023 di MotoGP, l’iberico dell’Aprilia ha fatto vedere cose interessanti, pagando una partenza non brillante, anche un po’ frenato nelle prime tornate da una lotta serrata tra i primattori della pista. Sul passo gara la moto di Noale è stata performante e Maverick ha saputo recuperare posizioni, concludendo davanti al compagno di squadra Aleix Espargaró: “In gara mi sono divertito, eravamo molto veloci specialmente nella seconda parte. Purtroppo ho perso un po’ di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Ha concluso in quinta posizione lo spagnolola primastoria. Sul circuito di Portimao (Portogallo), sede del primo round del Mondiale 2023 di, l’iberico dell’Aprilia ha fatto vedere cose interessanti, pagando una partenza non brillante, anche un po’ frenatoprime tornate da una lotta serrata tra i primattoripista. Sul passo gara la moto di Noale è stata performante eha saputo recuperare posizioni, concludendo davanti al compagno di squadra Aleix Espargaró: “In gara mi, eravamo molto veloci specialmente nella seconda parte. Purtroppo houn po’ di ...

