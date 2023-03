Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - kevinbu3 : RT @M1_Magnum: ?? Tutti i Francesi continuano a chiedersi quanto sia stato stupido il #PSG a lasciare andare via #Maignan che è cresciuto ne… - PianetaMilan : #Milan, #Maignan tra i migliori al mondo. E quella media sui rigori... #SempreMilan - EmanueleTomba : RT @F7derico: Pensa avere in rosa giocatori come Maignan-Theo-Tonali-Bennacer-Leao-Giroud e giocarti la qualificazione Champions. C’è gente… - milan_pazzo : #Maignan Siete d'accordo con me? -

... ilin vista della prossima stagione farà diversi cambiamenti e sarà attivo sul mercato sia in uscita che in entrata. In porta sicuri di restare sonoe Vasquez al contrario dei partenti ...Il portiere del, Mike, prende con ironia la decisione da parte dell'IFAB di introdurre nuove regole riguardanti il comportamento dei portieri sui calci di rigore. L'estremo difensore ora non potrà più ...Commenta per primo Mikenon ha gradito affatto la nuova regola che l'IFAB imporrà ai portieri a partire dall'1 ... Il numero uno del, contrariato dalla novità, l'ha presa però con filosofia ...

Mike Maignan è uno dei portieri più forti della storia del Milan Milan News

Nonostante ai fini del risultato non sarebbe cambiato nulla, Mike Maignan ha messo la sua firma nella vittoria per 4-0 della sua Francia contro l'Olanda. Il portiere del Milan, infatti, nel finale di ...Dopo il successo per 4-0 con l'Olanda, Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato così di Mike Maignan: "Cosa ne penso del rigore parato E' Mike. Non dovevo farmi domande. Era infortunato, ma non ...