Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Elezioni comunali 2023: Matilde Celentano (Fdi) è la candidata a sindaco per il centrodestra - News_24it : LATINA – “Il buon governo del centrodestra ricostruirà Latina, che potrà contare sulla filiera regionale e nazional… - News_24it : LATINA – 'Abbiamo convintamente condiviso, insieme ai nostri dirigenti locali, la scelta di Matilde Celentano come… - quotidianolazio : Latina. Matilde Celentano è la candidata sindaco del centrodestra alle ... - - liviofiorillo : RT @rep_roma: Elezioni, Matilde Celentano (FdI) è la candidata a sindaco di Latina per il centrodestra [aggiornamento delle 17:27] https://… -

...conferenza stampa per presentare lo 'SPAZIOnline' della Federazione Fratelli d'Italia di, ... per ricomporre prima della campagna elettorale le frizioni dopo l'esito delle2021 quando ...Non potrebbe essere altrimenti a poche settimane dall'esito delleregionali ed a pochi ...balza agli occhi la previsione del collegamento rete stradale e ferroviario Roma -. Ma non c'...L'approfondimento di Lorenzo Lamperti "So che l'anno prossimo la Russia terrà le... L'ha fatto favorendo l'accordo tra Arabia saudita e Iran, ma anche proiettandosi in America, che sta ...

Elezioni, Matilde Celentano (FdI) è la candidata a sindaco di Latina per il centrodestra Repubblica Roma

Dopo nemmeno un anno, il prossimo 14 e 15 maggio a Latina si torna al voto per l'elezione del sindaco. A riportare alle urne i cittadini del capoluogo pontino la sfiducia del Consiglio Comunale a ...Se trionfasse alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi, sarebbe la prima donna a diventare sindaca di Aprilia. Una sfida che finora non è riuscita a nessuna candidata. L'ostacolo più ...