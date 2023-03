Furti e rapine a Milano | doveva scontare 5 anni di carcere | preso in una roulotte mentre dormiva

(Di sabato 25 marzo 2023) La Polizia ha arrestato un uomo di 34destinatario dell’ordine per la carcerazione emesso il 5 gennaio del 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di, per l’espiazione della pena di 411 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati diperpetrati a. Gli agenti hanno portato a termine un’intensa attività di indagine sviluppatasi nelle settimane precedenti a Vigevano (PV) presso un terreno di circa 800 mq ove poteva nascondersi il ricercato. Sviluppando degli accertamenti catastali, hanno verificato come il terreno, accessibile da un cancello posto alla fine della strada della Pescatora, fosse stato frazionato in più particelle acquistate da diverse famiglie nomadi: in una di queste, all’interno di una ...

In manette è finito un 34enne che deve scontare una pena di quasi 5 anni per furto e rapina. Il campo sulla strada Pescatora L’arresto è avvenuto al termine di un’indagine che ha portato gli agenti ...L'uomo deve scontare 4 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per furti e rapine commessi a Milano. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, in collaborazione con i ...