(Di sabato 25 marzo 2023) In provincia di Salerno, nel comune di Futani situato in, si è compiuto un vero dramma. Undi 55 anni si è tolto la vita, impiccandosi nella sua abitazione. I familiari della vittima hanno subito allertato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il lutto Sotto choc – come riporta salernonotizie.it – la comunità cilentana, nessuno dei suoi conoscenti avrebbe mai potuto prevedere quanto accaduto. Ancora tutte da accertare ed ignote le ragioni che hanno condotto l’all’estremo gesto. Segui ZON.IT su Google News.

Dramma in, a Futani . Undi 55 anni si è tolto la vita, impiccandosi nella sua abitazione. I familiari della vittima hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il lutto ...

Cilento: un uomo di mezza età si suicida in casa ZON

E' accaduto a Futani, in Cilento, un uomo di 55 anni si è tolto la vita nella sua abitazione per cause ancora da chiarire In provincia di Salerno, nel comune di Futani situato in Cilento, si è ...