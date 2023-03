Biglietti Fiorentina-Lech Poznan: quando escono, prezzi e come acquistarli (Di sabato 25 marzo 2023) Tutte le informazioni sui Biglietti di Fiorentina-Lech Poznan, ecco quando escono, quali sono i prezzi e come acquistarli. Si tratta del ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023 e la partita si disputerà alle ore 18.45 di giovedì 20 aprile. In palio c’è tantissimo per i viola, le semifinali della terza competizione europea per club che i toscani vogliono provare a vincere. La società gigliata farà sapere a breve, non appena l’Uefa definirà in modo ufficiale la programmazione completa, come acquistare i tagliandi per la seconda sfida del doppio confronto contro i polacchi, nonché con quali modalità sarà effettuata la vendita e quali sono i prezzi per i vari settori al Franchi. Vi ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Tutte le informazioni suidi, ecco, quali sono i. Si tratta del ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023 e la partita si disputerà alle ore 18.45 di giovedì 20 aprile. In palio c’è tantissimo per i viola, le semifinali della terza competizione europea per club che i toscani vogliono provare a vincere. La società gigliata farà sapere a breve, non appena l’Uefa definirà in modo ufficiale la programmazione completa,acquistare i tagliandi per la seconda sfida del doppio confronto contro i polacchi, nonché con quali modalità sarà effettuata la vendita e quali sono iper i vari settori al Franchi. Vi ...

