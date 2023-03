Berrettini e Musetti, una crisi mentale più che tecnica. Con lavoro e umiltà torneranno in alto (Di sabato 25 marzo 2023) Una crisi mentale ancor più che tecnica. Un momento molto difficile per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, usciti di scena nel secondo turno del Masters1000 di Miami per mano rispettivamente dell’americano Mackenzie McDonald e del ceco Jiri Lehecka. Si temeva alla vigilia che il percorso dei due azzurri sarebbe stato breve e il campo l’ha confermato. Berrettini ha lottato contro McDonald, cedendo in due tie-break (7-6 (8) 7-6 (5)) e sprecando un set-point nel primo parziale e due nel secondo set. Sono proprio in questi aspetti che si nota come l’azzurro stia attraversando un momento di grande sfiducia, visto che spesso partite decise da pochi punti erano un po’ la specialità della casa in fatto di vittorie ottenute. Basti pensare che, dopo il torneo del Queen’s del 2022, Berretti ha ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Unaancor più che. Un momento molto difficile per Matteoe Lorenzo, usciti di scena nel secondo turno del Masters1000 di Miami per mano rispettivamente dell’americano Mackenzie McDonald e del ceco Jiri Lehecka. Si temeva alla vigilia che il percorso dei due azzurri sarebbe stato breve e il campo l’ha confermato.ha lottato contro McDonald, cedendo in due tie-break (7-6 (8) 7-6 (5)) e sprecando un set-point nel primo parziale e due nel secondo set. Sono proprio in questi aspetti che si nota come l’azzurro stia attraversando un momento di grande sfiducia, visto che spesso partite decise da pochi punti erano un po’ la specialità della casa in fatto di vittorie ottenute. Basti pensare che, dopo il torneo del Queen’s del 2022, Berretti ha ...

