Euro 2024 | Italia ko | Inghilterra passa 2-1 al Maradona 

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Inizia in salita il percorso di qualificazione aglipeiper l', sconfitta nella gara d'esordio del Girone C dall'. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli finisce 2-1 per la selezione del ct Gareth Southgate (in dieci dall'80' per l'espulsione di Shaw), che s'impone grazie alle reti di Rice e Kane nella prima frazione di gioco, mentre agli uomini di Roberto Mancini serve a poco il gol all'esordio in azzurro dell'italo-argentino Retegui. Azzurri chiamati quindi subito a reagire a partire da domenica sera, quando sarà in programma la seconda sfida contro Malta. L'avvio degli Azzurri è intenso e fatto di tanta aggressività, ma è solo un piccolo fuoco di paglia. Infatti gli inglesi prendono in mano il comando delle operazioni e al 13' sbloccano la gara: la firma è quella di Rice che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - sportmediaset : 'Luca azzurro per sempre'. Nazionale in campo con Vialli sulla maglia #vialli #italiainghilterra #euro24 - massidamessina : RT @Eurosport_IT: ESORDIO AMARO PER GLI AZZURRI ?????? Non basta il primo gol di Retegui: l'Italia perde 2-1 a Napoli contro l'Inghilterra, i… - sportli26181512 : Italia-Inghilterra 1-2, le pagelle del Maradona: male il centrocampo: La Nazionale di Mancini esce battuta 2-1 al M… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NicolaSbetti: ?????????? Oggi a Teheran due squadre di paesi (diversamente) colpiti da sanzioni internazionali (Iran e Russia) si sono inco… -

Joao Cancelo , esterno dei bavaresi, ha commentato la vicenda dopo la vittoria - e il gol - con il Portogallo contro il Liechtenstein nelle qualificazioni a: 'L'ho scoperto ora, so che non ...... Elmas ha invece trascinato la Macedonia del Nord alla vittoria nell'altro match della prima giornata del Gruppo C di qualificazione a(a riposo l'Ucraina). Il centrocampista di Luciano ...L'Inghilterra si impone per 2 - 1 sull'Italia allo stadio Maradona, nella prima partita del Girone C delle qualificazioni a. Per l'Inghilterra gol di Rice al 13' e di Kane su rigore al 44'. Il centravanti inglese supera così Wayne Rooney e diventa il miglior marcatore nella storia della nazionale inglese con 54 ...

Di Salvatore Riggio L’Italia di Roberto Mancini affronta a Napoli l’Inghilterra nella prima giornata di qualificazioni a Euro 2024. In attacco giocherà… Leggi ...Sono sette le partite che si sono disputate oggi oltre a Italia-Inghilterra. Nel girone C, lo stesso degli azzurri, la Macedonia del Nord ha piegato per 2-1 la resistenza di Malta grazie alle reti del ...