Suicidi in carcere | il 2022 annus horribilis

(Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - “Auspico che il Presidente Rocca proceda al più presto alla convocazione dell'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria della Regione Lazio. Si tratta di un tavolo presieduto dall'assessore alla Sanità regionale che in questo caso è lo stesso presidente Rocca, e di cui fanno parte il presidente del Tribunale di sorveglianza, il Provveditore dell'amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise e i rappresentanti di tutte le Asl competenti. È importante che il tavolo torni a riunirsi, perché bisogna mettere a registro l'offerta dell'assistenza sanitaria alle persone detenute dopo il ciclone della pandemia, le politiche per l'affollamento, quelle dei servizi che possono migliorare la salute dei detenuti. Penso a quello che è possibile fare con la digitalizzazione, come la telemedicina che in ambito carcerario può ovviare ai problemi logistici dell'assistenza ...