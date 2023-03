La flessibilità sul posto di lavoro è un’aspettativa, non un vantaggio (Di giovedì 23 marzo 2023) A seguito della pandemia, l’interpretazione del concetto stesso di “lavoro” ha dovuto espandersi, su scala mondiale, oltre l’abituale gamma di attività che si svolgono in un ufficio. Le organizzazioni di tutti i settori hanno iniziato a testare strategie di lavoro distribuite, ma la mancanza di contatti umani e conversazioni spontanee faccia a faccia hanno portato a un’erosione sia dei “legami deboli” – il rapporto con conoscenti o colleghi con cui non si lavora a stretto contatto – che delle connessioni più forti sul posto di lavoro, fondamentali per il morale e il benessere nel lungo periodo. Le aziende che hanno ritardato nel riconoscere questi aspetti ne stanno già subendo le conseguenze. Tra i dipendenti insoddisfatti della flessibilità offerta dal datore di lavoro, il 71% è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) A seguito della pandemia, l’interpretazione del concetto stesso di “” ha dovuto espandersi, su scala mondiale, oltre l’abituale gamma di attività che si svolgono in un ufficio. Le organizzazioni di tutti i settori hanno iniziato a testare strategie didistribuite, ma la mancanza di contatti umani e conversazioni spontanee faccia a faccia hanno portato a un’erosione sia dei “legami deboli” – il rapporto con conoscenti o colleghi con cui non si lavora a stretto contatto – che delle connessioni più forti suldi, fondamentali per il morale e il benessere nel lungo periodo. Le aziende che hanno ritardato nel riconoscere questi aspetti ne stanno già subendo le conseguenze. Tra i dipendenti insoddisfatti dellaofferta dal datore di, il 71% è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MattiaTiezzi : @Pietro646673512 @FedTurris2 È dal primo istante che andava tenuto in considerazione, questo è il motivo per cui no… - DavideKebab : @maccarismos Due elefanti trovano interessante il dondolare sul filo della ragnatela per le proprietà fisiche della… - maccarismos : L'elefante trova interessante il dondolare sul filo della ragnatela per le proprietà fisiche della tela di ragno ch… - BMWItalia : Soddisfa la tua voglia di viaggiare con il massimo della flessibilità. Sali a bordo della Nuova BMW iX1. Scopri di… - ESatiro27 : @Corriere Anche la Gabanelli, come la CGIL dopo anni di sfruttamento si rendono conto che la flessibilità sul lavor… -

Xiaomi lancia la nuova Redmi Note 12 Series in Italia: quattro smartphone per tutti ... con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, corredati da bordi sottili grazie alla flessibilità P - ... La disponibilità è garantita sul sito ufficiale di Xiaomi, su Amazon, negli Mi Store sparsi sul ... Viaggio poetico e meraviglioso nel kolossal acrobatico del Cirque du soleil Quindi c'è Nico l'uomo fisarmonica che ha un costume che gli permette grande flessibilità nei ... sfidando la forza di gravità, assume, una dopo l'altra, pose plastiche: sul manubrio o sulla ruota, ... Perché le province sono tornate di moda. Lo spiega il prof. Barone Quali sono state le ricadute sul piano politico e dell'assetto territoriale La legge Delrio ha ... di modernizzazione e di flessibilità ordinamentale che si prefiggeva di raggiungere. Quali servizi ... ... con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, corredati da bordi sottili grazie allaP - ... La disponibilità è garantitasito ufficiale di Xiaomi, su Amazon, negli Mi Store sparsi...Quindi c'è Nico l'uomo fisarmonica che ha un costume che gli permette grandenei ... sfidando la forza di gravità, assume, una dopo l'altra, pose plastiche:manubrio o sulla ruota, ...Quali sono state le ricadutepiano politico e dell'assetto territoriale La legge Delrio ha ... di modernizzazione e diordinamentale che si prefiggeva di raggiungere. Quali servizi ... La flessibilità sul posto di lavoro è un’aspettativa, non un vantaggio Il Fatto Quotidiano