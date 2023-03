Inter | aprile ricco di impegni! Servirà apporto di tutta la rosa

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 marzo 2023) L’è attesa da undi fuoco. I nerazzurri disputeranno ben 9 gare in tre competizioni diverse.l’di tutti i calciatori inPRONTI – L’si avvia all’ultima parte della stagione. Dopo la sosta, infatti, ci sarà un calendario compresso in cui i nerazzurri dovranno attingere alle energie rimanenti per ripartire al meglio in campionato e continuare il percorso in Coppa Italia e Champions League. Già a partire dalla sfida contro la Fiorentina, in programma dopo la sosta per le Nazionali, Inzaghi potrebbe decidere di puntare su qualche calciatore che ha avuto meno spazio. Da Bellanova ad Asllani, passando per Carboni e Correa, sono diverse le “seconde linee” che possono dare il loro contributo nel rush finale della stagione. ROTAZIONI – Inzaghi dovrà ...