Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcecchi86 : Voi non lo sapete ma Gnonto-Retegui-Pafundi sarà il tridente che ci riporterà al mondiale e ce lo farà vincere. #ItaliaInghilterra - KlaroWarrior : Retegui farà la fine di Gnonto: '3 volte sull'altare, 3 volte nella polvere' #ItaliaInghilterra - sportli26181512 : Gnonto farà strada in Premier? Due big interessate: Le prestazioni di Wilfried Gnonto con la maglia del Leeds hanno… - iosonorossoblu : @LoiZ99 Però c'è Gnonto che mi ricorda un po Zito. Se lo farà giocare ci divertiremo. Almeno. - FBrandi84 : @FBiasin Farà la fine di Gnonto. Anonimato... -

Fra le alternative nel ruolo di esterni offensivi Pafundi e il giovane. Mancini, dopo una ... Italia, la nuova mascotte E In una serata di prime ufficiali,il suo debutto in campo nel ...Fatalista invece Lionel Scaloni , il ct dell'Argentina: "Se gioca con l'Italiabene. Non ha ... si giocherà il posto con Scamacca e potrebbe giocare insieme aDella Premier cosa ha colpito di più"L'atmosfera. I tifosi sono sempre caldi, ti fanno ... Che"Sono pronto a tutto, senza nessun problema". Ma in vacanza non ci va mai "Non è il momento, ...