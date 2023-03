Dalla Serie D alla boxe, Mazzon: ''Sheva il mio idolo. Fragomeni? Con lui all'angolo sono più forte'' (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Christian Mazzon (9 - 4 - 1, 3KO), pugile milanese che venerdì 24 marzo sfiderà Francesco Russo (12 - 2, 10KO) durante la Milano Boxing Night. ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Christian(9 - 4 - 1, 3KO), pugile milanese che venerdì 24 marzo sfiderà Francesco Russo (12 - 2, 10KO) durante la Milano Boxing Night. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Le parole di Rampelli, Roccella, Mollicone sono false e pericolose. In Italia ci sono 150mila bambini a cui non son… - ZZiliani : La cosa buffa - lo ribadisco perchè continuo a crederci - è che gli illeciti commessi dalla #Juventus sono così mas… - Gazzetta_it : #Dybala, audizione del legale: danno di 49,5 milioni dalla #Juve, ne chiede 4-5 di risarcimento - BrunaGueze : RT @parallelecinico: Pur senza 4 dita della mano, scelse di giocare a basket. Serie A solo sfiorata, ma dominio dalla Serie B in giù, spess… - fafailgrande : @Elipare_ Ma quella va dalla serie A in su Altro che -