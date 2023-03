Calcio, Retegui è il 56° debuttante dell’era Mancini: ecco tutta la lista (Di giovedì 23 marzo 2023) Continua l’ampia gamma di convocati nell’era di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico azzurro ha fatto debuttare ben 56 giocatori nella sua gestione, l’ultimo di questi è Mateo Retegui, partito titolare questa sera contro l’Inghilterra. Questi i debuttanti in Nazionale da quando siede sulla panchina il tecnico di Jesi: Matteo Politano, Domenico Berardi, Mattia Caldara, Rolando Mandragora, Daniele Baselli, Cristiano Biraghi, Manuel Lazzari, Emerson Palmieri, Nicolò Barella, Cristiano Piccini, Kevin Lasagna, Vincenzo Grifo, Moise Kean, Stefano Sensi, Nicolò Zaniolo, Armando Izzo, Gianluca Mancini, Leonardo Pavoletti, Giovanni Di Lorenzo, Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli, Pierluigi Gollini, Alex Meret, Riccardo Orsolini, Manuel Locatelli, Francesco Caputo, Alessio Cragno, Alessandro Bastoni, Matteo Pessina, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Continua l’ampia gamma di convocati nell’era di Robertoalla guida della Nazionale. Il commissario tecnico azzurro ha fatto debuttare ben 56 giocatori nella sua gestione, l’ultimo di questi è Mateo, partito titolare questa sera contro l’Inghilterra. Questi i debuttanti in Nazionale da quando siede sulla panchina il tecnico di Jesi: Matteo Politano, Domenico Berardi, Mattia Caldara, Rolando Mandragora, Daniele Baselli, Cristiano Biraghi, Manuel Lazzari, Emerson Palmieri, Nicolò Barella, Cristiano Piccini, Kevin Lasagna, Vincenzo Grifo, Moise Kean, Stefano Sensi, Nicolò Zaniolo, Armando Izzo, Gianluca, Leonardo Pavoletti, Giovanni Di Lorenzo, Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli, Pierluigi Gollini, Alex Meret, Riccardo Orsolini, Manuel Locatelli, Francesco Caputo, Alessio Cragno, Alessandro Bastoni, Matteo Pessina, ...

