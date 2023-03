Milan, senti Vieri: “Per la Champions scelgo loro” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alla Bobo TV è tempo di quarti di finale di Champions League. Dopo i sorteggi che hanno visto accoppiati Milan e Napoli nel doppio match valido per il passaggio alla semifinale, Christian Vieri si è esposto esprimendo una sua preferenza sul passaggio del turno. Milan, le parole di Vieri alla Bobo TV “Le partite fra Milan e Napoli saranno tattiche, un po’ noiose secondo me. Si conoscono, era meglio trovare una squadra straniera. Per la qualificazione in semifinale scelgo il Milan“. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alla Bobo TV è tempo di quarti di finale diLeague. Dopo i sorteggi che hanno visto accoppiatie Napoli nel doppio match valido per il passaggio alla semifinale, Christiansi è esposto esprimendo una sua preferenza sul passaggio del turno., le parole dialla Bobo TV “Le partite frae Napoli saranno tattiche, un po’ noiose secondo me. Si conoscono, era meglio trovare una squadra straniera. Per la qualificazione in semifinaleil“. Segui ZON.IT su Google News.

Milan, senti Vieri: "Per la Champions scelgo loro" Bobo Vieri alla Bobo TV si espone sulla sua favorita per il passaggio del turno di Champions League tra Milan e Napoli. Le parole del bomber Alla Bobo TV è tempo di quarti di finale di Champions League. Dopo i sorteggi che hanno visto accoppiati Milan e Napoli nel doppio match valido per il passaggio alla semifinale, Christian Vieri si è esposto esprimendo una sua preferenza sul passaggio del turno.