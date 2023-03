WWE: Fratelli vs Fratelli, ufficiale il match di WretleMania tra Usos e Zayn & Owens (Di martedì 21 marzo 2023) Ci eravamo las ciati venerdì scorso con un finale di SmackDown molto emozionante, Kevin Owens dopo settimane di tentennamenti e di resistenze ha finalmente accettato di collaborare con Sami Zayn nella loro “guerra” comune contro la Bloodline. KO, sciolta ogni resistenza, ha abbracciato sul quadrato il suo grande amico, dopo un lungo lavoro di convincimento che ha visto coinvolto anche Cody Rhodes. Stanotte i due canadesi hanno aperto la puntata di Raw e hanno lanciato la sfida agli Usos in vista di WrestleMania. Si risolverà tutto a WrestleMania Zayn e Owens hanno aperto la puntata di Raw ripercorrendo queste settimane complicate tra errori e scelte sbagliate, ma adesso che sono sulla stessa lunghezza d’onda l’obiettivo è uno solo ed è rappresentato dal logo di WrestleMania. Presto sono ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 marzo 2023) Ci eravamo las ciati venerdì scorso con un finale di SmackDown molto emozionante, Kevindopo settimane di tentennamenti e di resistenze ha finalmente accettato di collaborare con Saminella loro “guerra” comune contro la Bloodline. KO, sciolta ogni resistenza, ha abbracciato sul quadrato il suo grande amico, dopo un lungo lavoro di convincimento che ha visto coinvolto anche Cody Rhodes. Stanotte i due canadesi hanno aperto la puntata di Raw e hanno lanciato la sfida agliin vista di WrestleMania. Si risolverà tutto a WrestleManiahanno aperto la puntata di Raw ripercorrendo queste settimane complicate tra errori e scelte sbagliate, ma adesso che sono sulla stessa lunghezza d’onda l’obiettivo è uno solo ed è rappresentato dal logo di WrestleMania. Presto sono ...

