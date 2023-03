Terminal Agognate, vision Fiorini per intensificare rete merci europea (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Oggi più che mai risulta evidente l’importanza strategica dei Terminali intermodali; l’intera politica dei trasporti europea verte sui corridoi europei che interessano il nostro Paese in particolare l’area di Novara dove sorge il Terminal di Agognate. Il Terminal di Agognate nasce infatti cinque anni fa dalla visione strategica della famiglia Fiorini, la quale ha investito nella riqualificazione di una preesistente area industriale abbandonata, riattivandola e restituendo al territorio un’infrastruttura che Novara sta riscoprendo come eccellenza della logistica intermodale e più sostenibile delle merci . Agognate è un Terminal con una superficie complessiva di oltre 300.000 mq, un’area ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Oggi più che mai risulta evidente l’importanza strategica deii intermodali; l’intera politica dei trasportiverte sui corridoi europei che interessano il nostro Paese in particolare l’area di Novara dove sorge ildi. Ildinasce infatti cinque anni fa dallae strategica della famiglia, la quale ha investito nella riqualificazione di una preesistente area industriale abbandonata, riattivandola e restituendo al territorio un’infrastruttura che Novara sta riscoprendo come eccellenza della logistica intermodale e più sostenibile delleè uncon una superficie complessiva di oltre 300.000 mq, un’area ...

