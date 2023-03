"Partite ad alta tensione": Inter-Milan-Juve-Napoli, cosa cambia per l'Europa (Di martedì 21 marzo 2023) I derby sono sempre stati tesi ma questi lo sono stati di più. Un po' di tensione è dovuta all'incapacità degli arbitri di far scorrere la partita e al contempo di tenerla salda tra le mani, cosa assai complessa e per pochi fuoriclasse del ruolo. Un po' è il momento: la giornata pre-sosta dopo un filotto di impegni stressanti è il tipico momento di sfogo per i calciatori e gli allenatori che vi arrivano esauriti. In più, la posta in palio si è alzata rispetto agli anni scorsi. La Lazio e la Roma si giocavano un posto in zona Champions con la possibilità di allontanare la rivale, dopo anni in cui il massimo era l'aggancio all'Europa League. I biancocelesti poi avevano da farsi perdonare l'uscita di scena in Conference, competizione che avrebbero potuto vincere con un po' di serietà in più. L'Inter e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) I derby sono sempre stati tesi ma questi lo sono stati di più. Un po' diè dovuta all'incapacità degli arbitri di far scorrere la partita e al contempo di tenerla salda tra le mani,assai complessa e per pochi fuoriclasse del ruolo. Un po' è il momento: la giornata pre-sosta dopo un filotto di impegni stressanti è il tipico momento di sfogo per i calciatori e gli allenatori che vi arrivano esauriti. In più, la posta in palio si è alzata rispetto agli anni scorsi. La Lazio e la Roma si giocavano un posto in zona Champions con la possibilità di allontanare la rivale, dopo anni in cui il massimo era l'aggancio all'League. I biancocelesti poi avevano da farsi perdonare l'uscita di scena in Conference, competizione che avrebbero potuto vincere con un po' di serietà in più. L'e la ...

