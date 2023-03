“Ah… anche teologa”: Greta Thunberg dottoressa honoris causa di teologia a Helsinki (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar — Lo spunto per commentare questa notizia può arrivare solo dalla signorina Silvani di fantozziana memoria: «Ah… anche teologa!». Il riferimento è a Greta Thunberg, che ieri è stata curiosamente insignita del titolo di dottore honoris causa della Facoltà di teologia dell’Università di Helsinki. Greta Thunberg dottoressa in teologia «La Facoltà di teologia studia le questioni centrali dell’umanità. Le più grandi speranze e paure. Le maggiori minacce odierne — come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre — sono problemi causati dall’uomo», spiega Tuomas Heikkilä, professore di storia della Chiesa all’Università di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar — Lo spunto per commentare questa notizia può arrivare solo dalla signorina Silvani di fantozziana memoria: «Ah…!». Il riferimento è a, che ieri è stata curiosamente insignita del titolo di dottoredella Facoltà didell’Università diin«La Facoltà distudia le questioni centrali dell’umanità. Le più grandi speranze e paure. Le maggiori minacce odierne — come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre — sono problemiti dall’uomo», spiega Tuomas Heikkilä, professore di storia della Chiesa all’Università di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Ah, vorrei anche aggiungere una cosa ai putiniani nostrani che sono così nostalgici della Guerra Fredda: la Russia,… - rubio_chef : Interessante la corte penale internazionale abbia emesso un mandato d’arresto per #Putin e mai per Obama. Ah mi sta… - ZZiliani : LA SITUAZIONE Giudice: Si dichiara colpevole o innocente? Juve: Colpevole G: Ah!, bene J: Colpevole ma lo sapeva an… - Rrahmanerica : @killuaoscugnizz ah ok anche a me ha bloccata - martalamantide : @deca_hemmyblack Ah beh chiaro mai sia muovere il culo e andare a fare attività fisica per perdere peso iniettiamoc… -