Addio al latte fresco nel 2023? Le prime aziende puntano tutto su quello a lunga conservazione | perché c’entra anche la siccità

(Di martedì 21 marzo 2023) Cambiano le abitudini alimentari delle famiglie italiane e cosìle scelte delle. A breve ilpotrebbe essere sostituito dacon data di scadenza a dieci giorni, a seguito dei troppi sprechi in negozio e nella distribuzione e per l’impatto ambientale. La prima azienda ad avviare questo cambiamento è stata Granarolo. «È il mercato che ha scelto», dichiara il presidente della cooperativa bolognese, Gianpiero Calzolari. «Le norme sulsono inadeguate, noi abbiamo chiesto senza successo di cambiarle. Ma il mercato – aggiunge – è più intelligente e si è adeguato da solo. Il consumatore sceglie sempre di più cibi con una durata più, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Si avvicina l'addio al latte fresco? - vincenzo_tolve : - infoiteconomia : Latte fresco, addio nel 2023? Si punta tutto su quello a lunga conservazione (anche per la siccità) - lucafaccio : Latte fresco, addio nel 2023? Si punta tutto su quello a lunga conservazione (anche per la siccità): gli scenari… - paoloangeloRF : Latte fresco addio, perché presto nei supermercati potremmo trovare solo UHT e pastorizzato | Sky TG24 -

Per questi motivi, l'azienda sta valutando di sostituire ilfresco con un prodotto pastorizzato con una data di scadenza a dieci giorni. Attualmente, la legge italiana fissa a sei giorni il ...Potremmo presto direin via definitiva, forse già nel 2023, alla commercializzazione delfresco . La linea che le aziende italiane sembrano voler seguire pare essere quella di privilegiare la produzione del ...fresco,nel 2023 Si punta tutto su quello a lunga conservazione (anche per la siccità): gli scenari Adesso, invece, è un mix imprevisto a rivoluzionare il mondo agricolo. In primo luogo, ...

Si avvicina l'addio al latte fresco Valtellina Turismo Mobile

Prima è stata la globalizzazione a trasformare in cibo di tutti i giorni frutti un tempo considerati esotici come l’ananas. Poi la voglia di avere tutto e sempre ...Prima è stata la globalizzazione a trasformare in cibo di tutti i giorni frutti un tempo considerati esotici come l’ananas. Poi la voglia di avere tutto e sempre (come l’impensabile anguria in inverno ...