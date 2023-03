Serie A, ventiduesima giornata: risultati e classifica (Di lunedì 20 marzo 2023) Al termine della 22a giornata di Serie A, la Virtus Segafredo Bologna, dopo aver battuto l’EA7 Emporio Armani Milano nello scontro diretto per 69-75, vola in testa alla classifica con 36 punti, staccando di due lunghezze proprio i... Leggi su today (Di lunedì 20 marzo 2023) Al termine della 22adiA, la Virtus Segafredo Bologna, dopo aver battuto l’EA7 Emporio Armani Milano nello scontro diretto per 69-75, vola in testa allacon 36 punti, staccando di due lunghezze proprio i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Chiusa la ventiduesima giornata di LBA Serie A UnipolSai che rilascia sola in vetta la Virtus Bologna. I bianconeri, con… - fabiocavagnera : Chiusa la ventiduesima giornata di LBA Serie A UnipolSai che rilascia sola in vetta la Virtus Bologna. I bianconeri… - OlimpiaMiNews : Chiusa la ventiduesima giornata di LBA Serie A UnipolSai che rilascia sola in vetta la Virtus Bologna. I bianconeri… - AlessandroMagg4 : Chiusa la ventiduesima giornata di LBA Serie A UnipolSai che rilascia sola in vetta la Virtus Bologna. I bianconeri… - sehmagazine : ??????? La #Raimond #Sassari vince contro #Pressano e tiene vivo il sogno playoff Scudetto. La squadra guidata da “Zu… -