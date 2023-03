Giorgia Meloni sbarca a Viva Rai2! | “Non ho votato”

(Di lunedì 20 marzo 2023) La mattinata del 20 Marzo è stata animata dalla consueta messa in onda di. Il format, ormai, ha conquistato un posto fisso nel cuore degli italiani. In ogni puntata, infatti, si può assistere a colpi di scena inaspettati. Oltre agli ospiti, è Rosario Fiorello ad attirare l’attenzione. La sua capacità di improvvisare e di dare vita a siparietti divertenti non può passare inosservata. In particolare, c’è stato tanto clamore per il confronto con la presunta imitatrice di. Gli spettatori non ci hanno messo molto per capire chi si celasse dietro alla conversazione. Potrebbe interessarti: Il marito dia capo di un talk show politico: i dettagli, Fiorello ospita l’imitatrice di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Il papa e Giorgia Meloni. - fanpage : La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alterna le parole 'scafisti' e 'trafficanti', come fossero sinonimi. Ma… - marattin : Già me li vedo, Giorgia e Matteo darsi di gomito e dire “che polli, ci sono cascati ancora”. E stappare felici una… - Pasqual63670773 : Il filosofo Ernest Renan classe 1823 citato da Giorgia Meloni non va bene perché pare fascista, mentre Stepan Bande… - TittyRisorseuma : RT @Boomerissima: Giorgia Meloni al telefono con Fiorello a #VivaRai2 #AscoltiTv -

Ripresa la propostadella scorsa legislatura La proposta di Varchi - che riprende un testo della scorsa legislatura di- vuole estendere il divieto di "surrogazione di maternità"...Riflessioni di Massimo Battaglio. Pubblicato in Gionata del 15 marzo 2023. Cara Presidente, caro Ministro Piantedosi, parliamo di bambini e, in particolare, di bambini arcobaleno, che vivono in famiglie con genitori dello stesso sesso ai quali voi avete definitivamente negato ...Tra le donne ammirate da Morgan c'è anche, seppur in veste non sentimentale,: "Non si è montata la testa, è rimasta lei: la madre di sua figlia, l'amica dei suoi amici. Una ...

Sondaggi, cala il gradimento per il governo e Meloni: il più basso da inizio mandato Il Fatto Quotidiano

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...I sindaci in questione sono quelli di Bologna (Matteo Lepore), Milano (Beppe Sala), Roma (Roberto Gualtieri) e Torino (Stefano Lo Russo), tutti del Partito Democratico: la loro posizione è in ...