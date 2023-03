Conte-Tottenham | esonero in arrivo? Allenatore verso addio

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Antonioe ilHotspur al capolinea. Secondo il Telegraph, gli Spurs potrebbero chiudere il rapporto con il manager italiano durante la sosta dei campionati, Premier League compresa, per gli impegni delle Nazionali.è stato protagonista di uno sfogo plateale dopo l’ultima gara di campionato, pareggiata 3-3 sul campo del Southampton: il tecnico ha criticato aspramente i giocatori e ha evidenziato anche l’assenza di risultati ottenuti dalla proprietà. Il quotidiano indica anche i nomi degli eventuali successori di: Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Brendan Rodgers sono gli allenatori nel radar delper la prossima stagione. Se l’avventura didovesse finire subito, il club londinese potrebbe puntare su Ryan Mason come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++@TeleFootball - Antonio #Conte e il #Tottenham si separano: entro questa settimana l'ufficialità+++ - marifcinter : #Conte e il #Tottenham anticiperanno l’addio. Dopo la sfuriata contro i giocatori, la separazione dovrebbe consumar… - tancredipalmeri : BOOM! Secondo il Telegraph, il Tottenham ha deciso: esonererà Conte questa settimana - milansette : Futuro Conte: arrivata la decisione del Tottenham sull'allenatore - pupi_3campioni : RT @SimoneTogna: Antonio Conte - Secondo più fonti in Inghilterra - a breve non sarà più l’allenatore del Tottenham. Nei prossimi giorni l’… -

Tra Antonioe ilil rapporto è ai titoli di coda. Dopo la sfuriata contro la società degli scorsi giorni, si avvia alla conclusione l'avventura dia Londra. Potrebbe interrompersi già in ...16 In Inghilterra sono sicuri : l'avventura di Antoniosulla panchina delè giunta al capolinea. Come riportato dal Telegraph , l'ufficialità della separazione arriverà nei prossimi giorni ed entro questa settimana. Dopo la sfuriata di ...Già entro la fine di questa settimana, l'avventura di Antoniosulla panchina degli Spurs terminerà. L'indiscrezione è del Telegraph , ma ormai era nell'aria. Ildovrebbe aver raggiunto l'accordo con il tecnico leccese, che è già tornato in Italia.

Conte a rischio, polveriera Tottenham: giocatori infuriati. E lui torna in low cost Corriere dello Sport

L’avventura di Antonio Conte è finita. Il durissimo sfogo di sabato sera davanti ai microfoni infatti costerà la panchina del Tottenham al tecnico italiano. Secondo il ‘Telegraph’ l’esonero di Conte ...Tra Antonio Conte e il Tottenham il rapporto è ai titoli di coda. Dopo la sfuriata contro la società degli scorsi giorni, si avvia alla conclusione l’avventura di Conte a Londra. Potrebbe ...