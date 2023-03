Ginnastica artistica, EnBW DTB Pokal: De Rosa oro al cavallo, Macchiati trionfa alle parallele. Argento Lodadio agli anelli (Di sabato 18 marzo 2023) Dalla EnBW DTB Pokal di Stoccarda arrivano tre medaglie di grandissimo peso per la Ginnastica artistica maschile. Dopo il quarto posto di squadra conquistato ieri, Edoardo De Rosa, Marco Lodadio e Mario Macchiati portano a casa rispettivamente la medaglia d’oro al cavallo, quella d’Argento agli anelli e un altro oro alle parallele pari. L’atleta della Ginnastica Gioy si è imposto con il punteggio di 14.700 sul giapponese Kakeru Tanigawa, Argento con 14.466, e sull’americano Asher Hong, bronzo con 14.133. L’aviere dell’Aeronautica Militare, invece, si è arreso per un solo decimo al turco Adem Asil, oro ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) DallaDTBdi Stoccarda arrivano tre mede di grandissimo peso per lamaschile. Dopo il quarto posto di squadra conquistato ieri, Edoardo De, Marcoe Marioportano a casa rispettivamente la meda d’oro al, quella d’e un altro oroparle pari. L’atleta dellaGioy si è imposto con il punteggio di 14.700 sul giapponese Kakeru Tanigawa,con 14.466, e sull’americano Asher Hong, bronzo con 14.133. L’aviere dell’Aeronautica Militare, invece, si è arreso per un solo decimo al turco Adem Asil, oro ...

