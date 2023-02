Luciano Spalletti vince il premio Coach Of The Month di Gennaio

(Di venerdì 3 febbraio 2023), allenatore del Napoli, ha vinto ilcome migliore allenatore del mese, di seguito il comunicato ufficiale della Lega Seria A: IlOf Thediè stato assegnato all’allenatore del Napoli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Ilè stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il ...

Napoli 29/01/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Roma / foto Image Sport nella foto:Il premio Coach Of The Month (allenatore del mese) di gennaio è stato assegnato all'...Le ragioni per cui il Napoli è favorito per lo scudetto risiedono nella forza e nei numeri messi insieme in questo campionato dalla squadra di. Tuttavia i tifosi più attenti e scaramantici non hanno potuto che evidenziare le tante coincidenze tra la stagione in corso e quella dell '86/'87 , terminata con la conquista del ...

Spalletti vince ancora: è l'allenatore del mese di gennaio ilmattino.it

Spalletti allenatore del mese, AD Serie A: "Non solo bel gioco, ecco perché si è distinto" Tutto Napoli

VIDEO – Spalletti sgrida il tifoso: “Mi sembri un bambino ciucco” Viola News

Spalletti allenatore del mese nonostante il primo ko del Napoli Calciomercato.com

NAPOLI - Il premio Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato ...Luciano Spalletti è stato premiato dalla Lega Serie A come allenatore del mese di gennaio. Di seguito il commento dell'AD della Serie A Luigi De Siervo Luciano Spalletti è stato premiato dalla Lega ...