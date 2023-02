(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) –3 febbraio 2023 alle 12 la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistraeffettuerà unaispettiva presso ildi, a Milano. Laha l’obiettivo di verificare le condizioni di salute di Alfredo. Ildiè la più grande delle 208 carceri italiane ed è uno degli istituti più importanti e sorvegliati di tutto il continente europeo. Avengono applicati tutti i regimi e circuiti carcerari speciali esistenti oggi in Italia: 41-bis, E.I.V. (elevato indice di vigilanza), A.S. (alta sicurezza). “Il mio ruolo, la mia coscienza e il mio vissuto mi impongono di accertarmi dello stato di salute del detenuto Alfredo ...

...a una stretta delle intercettazioni e poi le usa per attaccare l'opposizione" La senatrice...dovevano rimanere riservate e le divulga per uso politico contro l'opposizione sulla vicendaÈ granitica,Cucchi , senatrice eletta nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra quando commenta a L'Espresso la vicenda di Alfredo, l'anarchico trasferito al carcere di Opera a Milano ...

Cospito, Ilaria Cucchi domani in visita a carcere Opera Adnkronos

Caso Cospito, domani Ilaria Cucchi andrà in visita al carcere di Opera: «Me lo impongono il ruolo e la... Corriere della Sera

Caso Alfredo Cospito, Ilaria Cucchi: «Si parla di vita o di morte di un detenuto. Nordio non può far finta di nulla» L'Espresso

Usuelli (+E) incontra Cospito: "Ha detto voglio vivere". Telefonata: ci sarà un attentato a Bologna - Tajani: minaccia anarchica sull'Italia, l'ultima da Caracas - Tajani: minaccia anarchica sull'Italia, l'ultima da Caracas RaiNews

Ilaria Cucchi (Avs) andrà a visitare Cospito nel carcere di Opera Agenzia askanews

“Il mio ruolo, la mia coscienza e il mio vissuto mi impongono di accertarmi dello stato di salute del detenuto Alfredo Cospito. Per questo domani sarò ad Opera”, ha detto all’Adnkronos Ilaria Cucchi.Ogni volta «che capito in una sezione “comune” e mi chiedono per quale motivo mi trovo dentro ed io con orgoglio ed ironia rispondo che sono un terrorista mi si aprono tutte le porte, la solidarietà è ...