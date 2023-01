Motomondiale | Ducati Bastianini ' Daremo il massimo e ci divertiremo'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Sono carico per la nuova stagione". MADONNA DI CAMPIGLIO - "Il 2022 è stato una delle migliori stagioni, ora inizia questa nuova avventura e la responsabilità di avere la tuta rossa è importante. ...

Lo ha detto il pilota dellaEnea Bastianini durante la presentazione a Madonna di Campiglio della Desmosedici che sarà al via del Mondiale 2023 della MotoGp. "Vestire i colori del team ...... senza comunque perdere quel pizzico di timidezza tipica del suo carattere, che ha sfoggiato anche durante la presentazione dei team ufficiali. "Oggi inizia una nuova avventura'Sono carico per la nuova stagione'.MADONNA DI CAMPIGLIO (ITALPRESS) - 'Il 2022 è stato una delle migliori stagioni, ora inizia questa ...Presentata a Madonna di Campiglio la nuova GP23 del campione del mondo in carica. Possiamo finalmente avere la conferma che Pecco ha scelto il numero 1 ...