L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia apre al pubblico

(Di venerdì 13 gennaio 2023) E' esplosa in questi anni la voglia di conoscere meglio vulcani e terremoti: a testimoniarlo e' la grande partecipazione didi ogni tipo, dai curiosi agli studenti, a eventi come la Giornata ...

... le 'parole' della Terra, organizzata il 13 gennaio dall'di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) aprendo le porte nelle sue 8 sedi e organizzando circa 50 attività per coinvolgere il ...... dai curiosi agli studenti, a eventi come la Giornata dell'Alfabetizzazione Sismica organizzata il 13 gennaio dall'di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "Abbiamo ideato questa ...E' esplosa in questi anni la voglia di conoscere meglio vulcani e terremoti: a testimoniarlo e' la grande partecipazione di pubblico di ogni ...Registrata nel primo pomeriggio di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 al largo della costa cilentana nel comune di Ascea Marina (SA) ...