Ultime Notizie – Morte Ratzinger | quando Francesco ricordò | “Mi diede scatola con casi corruzione e disse ‘ora tocca a te' ”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 31 dicembre 2022) “All’inizio del mio pontificato andai a trovare Benedetto. Nel passare le consegne miunagrande: ‘qui dentro c’è tutto –-, ci sono gli atti con le situazioni più difficili, io sono arrivato fino a qua, sono intervenuto in questa situazione, ho allontanato queste persone e adesso…a te‘”. E’ il particolare rivelato il 30 ottobre 2020 da Papa, affrontando il tema dellanella Chiesa durante il colloquio esclusivo con il direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci. “Ecco, io non ho fatto altro che raccogliere il testimone di Papa Benedetto, ho continuato la sua opera” aggiunse Bergoglio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione