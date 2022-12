leggo.it

Un uomo è stato ucciso poco fa a colpi di arma da fuoco nel centro di Afragola, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri . Nell'agguato, avvenuto verso le 18:30 di sabato 31 dicembre, è morto un uomo di 38 anni, che è stato colpito mentre stava entrando in una salumeria. ...Poco dopo le ore 19:00 del 31 dicembre c'è stata unain via Domenico Mocerino ad Afragola. Luigi Mocerino, 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre si trovava in strada e stava accigendosi ad entrare in una salumeria del ... Napoli, sparatoria choc a Capodanno: Luigi, 38 anni, entra in salumeria e viene ucciso a colpi di pistola Un uomo è stato ucciso poco fa a colpi di arma da fuoco nel centro di Afragola, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nell'agguato, avvenuto verso ...Sparatoria nei Quartieri a Napoli: ferito un 19enne, la vittima risulta residente nel quartiere Avvocata e sarebbe già nota alle forze dell’ordine ...