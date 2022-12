Il web chiede dei provvedimenti disciplinari per Edoardo Tavassi | il motivo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nel corso degli ultimi giorni, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 stiamo assistendo a numerosi litigi – anche piuttosto accesi come quello tra Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese – che stanno animando i giorni all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ma nelle ultime ore, a creare scalpore pare che siano state delle dichiarazioni disu Antonella Fiordelisi che non sembrano essere piaciute al popolo del web che ha chiesto all’unisono e a gran voce – al conduttore e agli autori del GF Vip – di prendere deinei suoi confronti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio e cosa ha detto il fratello di Guendalina. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le parole di...

Yahoo Finanza

Davvero, sie ciBassan, era questo l'Internet che sognavamo Non so voi, ma personalmente ho abbastanza anni sulle spalle per ricordarmi che sognavamo davvero qualcosa di diverso. ...... drammatico Tratto dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli , "Tuttosalvezza" racconta ... SKAM Italia Genere: teen Remake di una serie norvegese diventata fenomeno sul, "SKAM Italia" segue ... GF Vip, Oriana fa un gesto sconcio con il presepe: web chiede squalifica Edoardo Donnamaria lascia ancora Antonella Fiordelisi: finisce la relazione tra i due Vipponi Ecco cosa sta accadendo.ANCONA - La prima volta ha pensato a uno scherzo. Ma quando altre persone, in rapida successione, si sono presentate nella sua palestra per battere cassa con fare minaccioso, ha deciso ...