Gli auguri di De Laurentiis | c’è anche il bellissimo messaggio per la città di Napoli!

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ha mandato glia tutti i tifosi del Napoli e non solo, il presidente della SSC Napoli, Aurelio De. Lo ha fatto via Twitter, mandando un fortetoccante, ricordando le vittime che si è portato dietro, purtroppo, il 2022. Dal Covid, passando per ildi solidarietà al popolo di Ischia per le terribili vicende recenti, non dimenticando le vittime della guerra. E poi, ilper ladi Napoli e per il suo Napoli, augurando il meglio per l’anno che verrà, nell’ultimo giorno di questo 2022. (Photo by Dino Panato/Getty Images) Desu Twitter: glidel presidente del Napoli Quelle che seguono, sono le parole di Aurelio De ...

Fanpage.it

È anche il suo compleanno,sono d'obbligo, ma il desiderio che si avvera non è quello espresso. Il lieto fine Qualcosa di simile accomuna anche le protagoniste de L'amore non va in vacanza ..."Nel rinnovareper l'imminente arrivo del nuovo anno " conclude il presidente - la proloco di San Feliciano vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di ... Buon anno 2023, immagini divertenti e Gif gratis per gli auguri di Capodanno Un augurio che sia per tutti, non solo per i nostri straordinari tifosi” Il turismo si è ripreso, in particolare a Napoli gremita di visitatori da mesi. Ma il mio augurio è soprattutto per un anno… ...Sui social gli auguri di Aurelio De Laurentiis in vista del 2023. Ecco i suoi tweet: "Desidero fare i miei auguri più sinceri a tutti per un 2023 che raccolga quello che di buono c’è stato nell’anno c ...