Cristiano Ronaldo è un giocatore dell’Al-Nassr

(Di sabato 31 dicembre 2022) Comincia una nuova avventura, probabilmente l’ultima della sua carriera, perche è ufficialmente un, club saudita. Il campione portoghese, 37 anni, lascia cosi dopo oltre vent’anni l’Europa, dove si è consacrato a suon di gol e record, per abbracciare un calcio totalmente diverso. : QUALI SONO LE CIFRE? Contratto fino al 2025 e un ingaggio che sfiora il miliardo di euro, tra diritti di immagine e bonus vari. In più, il campione di Madera, dopo il ritiro, avrà anche un ruolo politico nel promuovere l’assegnazione dei Mondiali del 20230 a cui è candidata l’Arabia Saudita, insieme con Egitto e Grecia. Per questa funzione riceverà altri 500 milioni di euro nei prossimi sette anni. Il COMUNICATO DELL’ AL-Questa la nota del club ...

entra nella storia dello sport. Stavolta non ci sono di mezzo le prodezze fatte su un campo da calcio ma il faraonico contratto firmato con l'Al Nassr. Nella giornata di ieri il ...Chiude in basso, insieme agli auguri, anche: CR7 sceicco da un miliardo. Proprio il fenomeno portoghese è grande protagonista della prima pagina del Corriere dello Sport con un ...Sport - Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto con la squadra saudita Al - Nassr fino al 2025. La star del calcio portoghese a fine novembre aveva lasciato il ...