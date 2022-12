Calciomercato com – Milan | Pioli racconta il rapporto con i tifosi | Serie A

Calciomercato.com

Angelo Ogbonna , difensore del West Ham , ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'Le aspettative su di noi erano alte, avendo fatto bene negli ultimi due anni e con molte spese in ...Commenta per primo Il Villarreal ha tra le mani un accordo con Denis Suarez per giugno quando il giocatore sarà senza contratto. Tornerà alla base dunque e firmerà un contratto fino al 2026. Psv-Milan, top e flop: Mirante non convince, Kalulu da rivedere ... Junior Traoré è completamente recuperato ma quale sarà il suo ruolo nel Sassuolo Un'indicazione arriva dalle parole del tecnico Alessio Dionisi in conferenza stampa dopo l'amichevole con l'Inter: ...