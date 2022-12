ASCOLTI TV 30 DICEMBRE 2022 | NOTE D’AMORE 17 | 1% | SISSI 12 | 8% | FORREST GUMP 7 | 8% | MALGIOGLIO 4% | MATANO E INSINNA SFIORANO IL 25%

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 31 dicembre 2022)TV 30· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3183 36.94 PT – 6958 36.14 24 – 3280 38.07 PT – 7838 40.71 Tg1 Rassegna Stampa – 190 9.90Tg1 – 918 19.70Tg1 Mattina – 628 14.87UnoMattina – 861 16.73Storie Italiane – 904 18.52Storie Italiane – 918 16.17È Sempre Mezzogiorno! – 1733 17.20Tg1 + Tg1Ec – 3536 26.03 + 2837 21.20Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1998 15.69Oggi è un Altro Giorno – 1996 17.51Paradiso delle Signore – 2086 21.70Pres. Vita in Diretta – 2221 22.28Vita in Diretta – 2863 24.62L’Eredità – 3204 22.76L’Eredità – 4086 24.77Tg1 – 4768 25.45Soliti Ignoti – 4366 21.83– 2912 17.05Memories + Viva Rai2! – 945 9.52 Prima Pagina – 384 15.80Tg5 – 1191 25.00Mattino 5 News – 1098 21.00Mattino 5 News – 969 19.87Forum (R) – 1256 16.36Tg5 – 2982 ...